СМИ назвали кандидата на должность главного тренера сборной Украины

Наставник сборной Украины Михаил Фоменко уже проинформировал руководство ФФУ, что не планирует работать с командой после завершения Евро-2016.

Федерация футбола Украины рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко в качестве основной на должность главного тренера национальной команды, пишет Sport Arena со ссылкой на источники в ФФУ.

"Руководство Федерации планирует провести переговоры с нынешним ассистентом Фоменко Андреем Шевченко, который лишь в конце минувшего года официально вошел в тренерский штаб в качестве помощника главного тренера", — отмечает издание.

Кандидатура Шевченко рассматривается как приоритетная, но для ее утверждения нужно не только согласие самого специалиста, но и достаточно длительная процедура согласования с исполкомом ФФУ.

В случае назначения Шевченко на пост наставника национальной сборной, тренерский штаб также будет полностью обновлен.

"Ожидается, что все формальности будут ускорены уже в июле, чтобы к августу национальная команда получила нового тренера и его штаб, — говорится в публикации.

Напомним, что уже в сентябре сборная Украины будет стартовать в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Соперниками украинцев будут Хорватия, Исландия, Турция, Финляндия и Косово.

Стоит напомнить, на Евро-2016 сине-желтые проиграли в двух матчах групповой стадии, уступив сначала Германии (0:2), а затем Северной Ирландии (0:2), и потеряли все шансы на выход в раунд плей-офф.

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