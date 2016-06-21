Показать игру, за которую не будет стыдно. Анонс матча сборных Украины и Польши на Евро-2016

21 июня 2016, 13:50

Наша сборная должна показать, что у нее есть характер и  самое главное — команда, а не 23 переоцененных игрока.

Харьков. 2013. Матч сборных Украины и Польши - 1:0

Сегодня, 21 июня, состоится последний на Евро-2016 матч сборной Украины, которая встретится с командой Польши и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата.

Этот матч станет лебединой песней нашей сборной на ЕВРО. Ведь турнирной точки зрения игра с Польшей будет товарищеской для нас. Но есть еще ведь еще и престиж. Оставаться сборной, не набравшей ни одного очка и не забившей ни одного мяча на турнире — это уже даже ниже, чем дно. Наша сборная должна показать, что у нее есть характер и  самое главное — есть команда, а не 23 переоцененных игрока, пишет Sport.ua.

Даст ли Михаил Фоменко шанс сыграть тем, кто еще не провел во Франции ни одной минуты или сделает ставку на тех же игроков, что и в матчах с Германией и Северной Ирландией? Пожалуй, наиболее оптимальным будет средний вариант: основу составят те игроки, к которым у тренерского штаба было меньше всего претензий в стартовых матчах, плюс несколько человек, еще не игравших на ЕВРО. Частично подтвердил это на пресс-конференции и Фоменко, давший понять, что на сто процентов менять состав не намерен.

На последнем рубеже изменений ждать не стоит — Андрей Пятов, пожалуй, единственный игрок сборной Украины, к которому не возникает вопросов по итогам двух сыгранных матчей. Сменщики голкипера "Шахтера" — Бойко и Шевченко — не играли у Фоменко в отборе и вряд ли получат игровое время и во Франции. В центре обороны, скорее всего, сыграет пара Ракицкий—Кучер. Хачериди после роковой ошибки с Северной Ирландией практически наверняка окажется на скамейке запасных. Напрашиваются изменения и на флангах обороны — хотя бы, чтобы проверить на официальном уровне Бутко и Караваева. Оба могут сыграть на обоих флангах — и перед отбором на ЧМ-2018, где уже точно не будет Шевчука, желательно бы их проверить в официальном матче.

В опорной зоне, скорее всего, больших изменений не будет. Тем более что Ротань, который мог бы заменить, кого-то из пары Сидорчук—Степаненко, получил повреждение на одной из последних тренировок перед матчем и может не успеть восстановиться. Рыбалка? Скорее всего, он  получит игровое время, но выйдя на замену. А Гармаш, честно говоря, вообще не впечатлил, выходя на замены. Зинченко выглядел лучше и, возможно, он начнет игру с первых минут вместо Коваленко. На флангах Фоменко практически наверняка доверит лидерам — Коноплянке и Ярмоленко. Те, кто мог бы их подменить, на Евро не поехали. Нападающий? Зозуля и Селезнев своими шансами не воспользовались — самое время дать его Будковскому.

Матч против сборной Польши будет последним на тренерском мостике для Михаила Фоменко. Наставник уже объявил об этом журналистам. Символично, но первую игру во главе сборной Украины он также провел против поляков — три года и три месяца назад в Варшаве. В отборочном матче ЧМ-2014 сборная Украины шокировала "Кадру" на "Народовом", забив три мяча еще в первом тайме. При этом в стартовом составе сборной Украины играли десять человек, которые есть в заявке и сейчас, за исключением Гусева.

Польша имеет в активе четыре очка и уже гарантировала выход в плей-офф. А учитывая, что Северная Ирландии вряд ли обыграет Германию — с большой вероятностью со второго места. Поэтому не исключено, что команда Адама Навалки мыслями уже будет в 1/8 финала. Но какой состав бы не поставили поляки, и с каким настроем они не вышли на матч — нашей сборной нужно биться за результат и стараться показать игру, за которую не будет стыдно.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Караваев, Кучер, Ракицкий, Бутко — Степаненко, Сидорчук, Коноплянка, Ярмоленко, Зинченко — Будковский.

Польша: Фабяньски — Ченек, Глик, Паздан, Енджейчик — Блащиковски, Крыховяк, Зелиньски, Капустка — Милик, Левандовски.  

Больше о проблемах сине-желтой команды читайте на "Главреде": "Французская трагедия, или Почему сборная Украины попала в эмоциональную яму?"

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Украина Евро-2016 Польша сборная Фоменко анонс
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