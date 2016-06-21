Евро-2016: сборная Украины минимально проиграла Польше, опубликованы фото и видео

Во вторник, 21 июня, на Евро-2016 сборная Украины провела свой последний матч. Подопечные Михаила Фоменко уступили в третьем матче кряду. Игра закончилась со счетом 0:1.

Единственный мяч поляки забили на 54-й минуте. Якуб Блащиковски убрал на замахе Кучера, сместился в центр и пробил в дальний угол ворот, без шансов для Пятова.

Украина — Польша 0:1

Гол: Блащиковски, 56

Украина: Пятов, Федецкий, Кучер, Хачериди, Бутко, Степаненко, Ротань, Ярмоленко, Зинченко (Коваленко, 73), Коноплянка, Зозуля (Тимощук, 90)

Польша: Фабиански, Ционек, Паздан, Глик, Енджейчик, Йодловец, Крыховяк, Капустка (Гросицки, 71), Зьелиньски (Блащиковски, 46), Милик (Старжински, 90), Левандовски

Предупреждения: Ротань, Кучер — Капустка

Отметим, что в параллельном матче сборная Германии выиграла у команды Северной Ирландии со счетом 1:0.

Напомним, матч между сборными Украины и Северной Ирландии, которые входят в группу С, проходил 16 июня и завершился со счетом 2:0. После них сыграли еще две команды из этой группы, раскатав нулевую ничью, а украинцы потеряли шансы выйти в 1/8 Евро-2016.

Видео: moh tv.