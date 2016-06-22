Евро-2016: сборная Ирландии вырвала победу у итальянцев, бельгийцы победили сборную Швеции

В среду, 22 июня, на Евро-2016 состоялись матчи заключительного тура в группе Е. Сборная Ирландии выиграла у итальянцев со счетом 1:0. С таким же счетом сборная Бельгии победила шведов.

Ирландцы забили гол на 85-й минуте. Уэс Хулахан навесил в штрафную, где Робби Брэди опередил соперника и отправил мяч в ворота.

Италия — Ирландия 0:1

Гол: Брэди, 85

Италия: Сиригу — Барцальи, Бонуччи, Огбонна — Бернардески (Дармиан, 60), Флоренци, Мотта, Стураро, Де Шильо (Эль Шаарави, 81) — Дзадза, Иммобиле (Инсинье, 75)

Ирландия: Рандольф — Коулмэн, Даффи, Кео, Уорд — Хендрик, Макклин, Маккарти (Хулахан, 77), Брэди — Мерфи (Макгиди, 70) — Лонг (Куинн, 90)

Предупреждения: Сиригу, Барцальи, Дзадза — Лонг

Во втором матче гол был также забит в конце игры. На 84-й минуте Наингголан получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, после чего исполнил классный удар в дальний угол ворот.

Швеция — Бельгия 0:1

Гол: Наингголан, 84

Швеция: Исакссон — Линделеф, Йоханссон, Гранквист, Ольссон — Экдаль, Шельстрем — Ларссон (Дурмаз, 70), Форсберг (Зенгин, 82) — Ибрахимович, Берг (Гвидетт, 63)

Бельгия: Куртуа — Мунье, Альдервейрельд, Вермален, Вертонген — Наингголан, Витсель — Карраско (Мертенс, 71), Де Брайне, Азар (Ориги, 90+3) — Лукаку (Бентеке, 87)

Предупреждения: Экдаль, Йоханссон — Мунье, Витсель

Таким образом в группе Е Бельгия с 6 очками заняла первое место, с таким же количество очков Италия оказалась на втором месте, на третье место с 4 очками вышла сборная Ирландии, а Швеция с 1 очком оказалась на последнем месте.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Исландии вырвала победу у австрийцев, португальцы расписали ничью с венграми.