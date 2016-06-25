Сборная Украины узнала обновленный календарь отбора на ЧМ-2018

Стали известны даты матчей с участием сборной Косово, которая была добавлена в группу I квалификации на чемпионат мира 2018 года.

Сборная Украины, которая выступит в той же группе, сыграет с Косово дважды в октябре. Первый матч состоится 9 октября 2016 года, а ответный — 6 октября 2017 года, пишет ZN.UA.

Отметим, что Украина не признает независимость Косово, а потому ФФУ обратилась в МИД Украины по вопросу проведения игр с Косово в отборе ЧМ-2018 — как действовать в данной ситуации. Не исключено, что оба матча пройдут на нейтральных полях.

Обновленный календарь матчей в группе I выглядит следующим образом:

2016 год

5 сентября: Хорватия — Турция, Украина — Исландия, Финляндия — Косово

6 октября: Исландия — Финляндия, Турция — Украина, Косово — Хорватия

9 октября: Финляндия — Хорватия, Исландия — Турция, Украина — Косово

12 ноября: Хорватия — Исландия, Украина — Финляндия, Турция — Косово

2017 год

24 марта: Хорватия — Украина, Турция — Финляндия, Косово — Исландия

11 июня: Финляндия — Украина, Исландия — Хорватия, Косово — Турция

2 сентября: Финляндия — Исландия, Украина — Турция, Хорватия — Косово

5 сентября: Исландия — Украина, Турция — Хорватия, Косово — Финляндия

6 октября: Хорватия — Финляндия, Турция — Исландия, Косово — Украина

9 октября: Украина — Хорватия, Финляндия — Турция, Исландия — Косово

Напомним, ранее министр спорта объяснил, почему у "варварской России" надо отобрать ЧМ-2018.