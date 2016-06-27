Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Лидер сборной Аргентины по футболу, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси заявил о решении завершить свои выступления за национальную команду.

Заявление Месси прозвучало после того, как Аргентина в финале Кубка Америки потерпела поражение от команды Чили, пишет русская служба BBC..

"Для меня выступления за национальную сборную закончены. Я сделал все, что мог, но не добиваться чемпионства очень больно", — сказал он.

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся 27 июня в США, закончилось без забитых голов, а в серии пенальти чилийцы добились победы со счетом 4:2.

При этом Месси не реализовал свой пенальти, ударив мимо ворот.

Таким образом, сборная Аргентины потерпела третье подряд поражение в финале крупных турниров.

Она дважды проиграла Чили в финале Кубка Америки — в 2015 и 2016 годах, а также уступила команде Германии в финале Чемпионата мира в 2014 году.

Стоит отметить, что 29-летний Лионель Месси на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступает за испанский клуб "Барселона".

29-летний Лионель Месси на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за испанский клуб "Барселона".

С ним команда четыре раза выигрывала самый престижный европейский клубный футбольный турнир — Лигу чемпионов.

видео: Bill Alex