Кубок Украины по футболу разыграют по новой формуле

В сезоне 2016/2017 Кубок Украины будет разыгран по новой формуле.

Теперь все стадии турнира будут состоять из одного матча, сообщает "Террикон".

Кроме этого, жеребьевка каждой стадии турнира будет проходить по "слепому" принципу, то есть без использования рейтинга.

И самое важное нововведение — шесть лучших команд Премьер-лиги будут стартовать в Кубке с 1/8 финала. Определены они будут по турнирной таблице УПЛ на момент жеребьевки 1/16 финала.

Таким образом, формат Кубка Украины приобретает такой вид:

1-й раунд — 16 команд Второй лиги;

2-й раунд — 8 команд 1-го раунда + 2 команды Второй лиги + 18 команд Первой лиги;

1/16 финала — 14 команд 2-го раунда + 6 команд УПЛ (7-12 места);

1/8 финала — 6 команд УПЛ (1-6 места) + 10 команд 1/16 финала;

1/4 финала — 1/2 финала — Финал.

Отметим, все изменения должен утвердить Исполком ФФУ, который состоится в начале июля, а на 20 июля уже запланированы матчи 1-го раунда.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 мая, во Львове финальный матч Кубка Украины по футболу междулуганской "Зарей" и донецким "Шахтером" завершился со счетом 0:2.