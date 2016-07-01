Евро-2016. Сборная Уэльса добыла волевую победу над Бельгией и вышла в полуфинал ЕВРО: фото, видео

В пятницу, 1 июля, на Евро-2016 был сыгран второй четвертьфинал между сборными Уэльса и Бельгии. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу валлийцев.

В первом тайме счет открыли игроки сборной Бельгии. На 13-й минуте Наингголан получил пас от Азара в центральной зоне у чужой штрафной, после чего нанес пушечный удар в ближний верхний угол ворот.

Однако вскоре сборная Уэльса смогла отыграться. На 31-й минуте Рэмси исполнил подачу с углового с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Эшли Уильямс ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Во втором тайме валлийцы вышли вперед. На 55-й минуте Робсон-Кану здорово в центре чужой штрафной одним финтом убрал двоих соперников и пробил точно в цель.

А на 86-й минуте счет стал 3:1. Гантер исполнил точную подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Сэм Вокс ударом головой отправил мяч в угол ворот Куртуа.

Уэльс — Бельгия 3:1

Голы: Э. Уильямс, 31, Робсон-Кану, 55, Вокс, 86 — Наингголан, 13

Уэльс: Хеннесси — Честер, Эшли Уильямс, Дэвис — Тэйлор, Аллен, Ледли (Кинг, 78), Рэмси (Коллинз, 90), Гантер — Робсон-Кану (Вокс, 80), Бэйл

Бельгия: Куртуа — Менье, Альдервейрельд, Денайер, Д. Лукаку (Мертенс, 75) — Наингголан, Витсель — Карраско (Феллаини, 46), Де Брайне, Азар — Р. Лукаку (Батшуайи, 83)

Предупреждения: Дэвис, Честер, Гантер, Рэмси — Феллаини, Альдервейрельд

Напомним, 30 июня, во Франции матч 1/4 финала Евро-2016 между сборными Польши и Португалии по футболу завершился со счетом 1:1, его победителем после серии послематчевым пенальти стала вторая команда.