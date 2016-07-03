Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов

3 июля 2016, 00:56

Немцы открыли счет, итальянцы — отквитали. А судьбу матча решила серия пенальти и голкипер Нойер.

  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters
  • Сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО: обзор матча, видео голов Reuters

В ночь на воскресенье, 2 июля, во французском Бордо закончился матч 1/4  финала Чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Италии. Немцы выграли в серии пенальти 6:5 (основное время — 1:1)

Начало первого тайма было вполне ожидаемым — мячом больше владели немцы, но все их ходы оборона Италии просчитывает без проблем. Было минимум моментов, много движения и борьбы в центре поля.

На 12 минуте Киммих обострил игру — на высокой скорости прошел к штрафной итальянцев, но был остановлен Кьеллини. От большого желания молодой немец даже нарушил правила.

 Спустя 3 минуты "скуадра" дал ответку — Флоренци смачно пробил по воротам. Попал в рамку и в руки голкиперу немецкой команды Ноейру.

На 27 минуте немцем удалось забить гол. После навеса в Хуммельса в штрафную Швайнштайгер головой отправил мяч в сетку. Но перед этим свалил своего соперника, что заметили арбитры и отменили взятие ворот.

Теперь уже итальянцы попытались обострить игру — Пелле и де Шильо замутили комбинацию, пытались разыграть мяч у штрафной, но Киммих перехватил мяч.

После отмененного гола Швайнштайгера итальянцы были намного активнее в атаке, но и на другой стороне поля оборона оставалась надежной.

Концовка первого тайма была весьма активной — сначала немцы запороли момент, когда Киммих прошел с мячом к штрафной и навесил на Гомеса. Тот опередил Бонуччи и головой пробил мимо ворот.

Затем у немцев получилась неплохая атака, которую завершал Мюллер. Форвард пробил немного коряво, Буффон забрал мяч в руки.

Итальянцы ответили своей атакой — после заброса за спины защитников Джакерини получил мяч и сделал пас с лицевой линии назад. Стураро в касание пробил в левый дальний угол, и немного не попал. Наверное, это был самый опасный момент в первом тайме

Начало второго тайма было за немцами. После подачи на Гомеса тот остановил мяч и оставил его под удар Мюллеру. Форвард подработал под рабочую ногу и пробил. Мяч летел в ворота, а Флоренци в изящном прыжке (!) пяткой заблокировал удар.

Ближе к середине второй тайма Боатенг после розыгрыша штрафного навесил в центр, где защитники Италии вынесли мяч. Спустя пару минут уже Джакерини прошел по флангу и навесил мяч в штрафную, немцы вынесли в аут.

Счет в матче на 65-й минуте открыл Месут Озил. Сначала Гомес получил мяч на фланге, дождался подключения Хектора и выкатил ему мяч в штрафную. Хектор сделал прострел вдоль ворот, мяч от ноги Бонуччи прилетел прямо в центр, а набежавший Озил расстрелял ворота Буффона.

Германия — Италия. Гол Озила — 1:0

Через три минуты немцы могли удвоить свет — Озил сделал заброс в штрафную на Гомеса, тот принял мяч, но спиной. Несмотря на это, форвард пробил по воротам пяткой, и только реакция Буффона спасла команду.

Итальянцы не сложили руки и продолжали атаковать — на 77-й минуте они заработали пенальти, когда Боатенг сыграл рукой после удара затылком Кьеллини. Бонуччи пробил в правый угол под самую штангу. Нойер угадал направление, но не дотянулся к мячу.

Германия — Италия. Пенальти Бонуччи — 1:1

Под занавес второго тайма Буффон мастерски затягивал время в надежде дотянуть до экстратаймов и пенальти. В то же время Де Шильо решил побеспокоить голкипера сборной Германии: пробил из-за пределов штрафной в ближний угол. Нойеру повезло, что итальянец не попал в створ.

Уже в добавленное арбитром время (90+2) Озил навесил с левого фланга, Кьеллини выиграл воздух у Швайнштайгера и снял мяч с его головы.

В первом экстратайме подуставшие команды не особо стремились обострить игру — когда мяч попадал к итальянцам, те устраивали перепасовки в центре поля почти без продвижения вперед. Казалось, в дополнительное время команды играют еще спокойнее, чем в основное. Все ждали серии пенальти.

В втором экстратайме красиво исполнял Дракслер. После заброса в штрафную Кьеллини высоко поднял мяч, а Дракслер воспользовался этим и с трех метров пробил в падении через себя. Но круглый пролетел чуть выше ворот.

Чуть позже Дракслер разогнал Бундестим в контратаке, но в последний момент ошибся при передаче на Мюллера.

На 117 минуте Мюллер пробил по воротам, а итальянский защитник принял удар на себя. Немцы требовали пенальти, но мяч в этом эпизоде в руку не попал.

Судьбу матча решила серия пенальти. В футбольной лотерее фонтуна была на стороне сборной Германии.

У немцев в серии пенальти отличились Хуммельс, Дракслер, Киммих, Кроос, Боатенг и Хектор.

Итальянцы были не такими меткими: забили Джаккерини, Инсинье, Де Шильо, Барцальи и Пароло.

Германия — Италия. Серия пенальти — 6:5

 

Команды играли в следующих составах:

сб. Германии: 1. Нойер, 3. Хектор, 5. Хуммельс, 17. Боатенг, 4. Хеведес, 18. Кроос, 21. Киммих, 6. Хедира ( до 15') , 8. Озил, 13. Мюллер, 23. Гомес ( до 72')
Замены: 7. Швайнштайгер (c 15') , 11. Дракслер (c 72')
Запасные: 12. Лено, 22. Тер Штеген, 2. Мустафи Ш., 16. Та, 14. Кан, 15. Вайгль, 19. Гётце, 20. Сане Л., 9. Шюррле, 10. Подольски

Предупреждения: Швайнштайгер 112', Хуммельс 90'
сб. Италии: 1. Буффон, 2. Де Шильо, 15. Барцальи, 23. Джаккерини, 19. Бонуччи, 3. Кьеллини ( до 120') , 8. Флоренци ( до 86') , 14. Стураро, 18. Пароло, 9. Пелле, 17. Эдер ( до 108')
Замены: 20. Инсинье (c 108') , 7. Дзадза (c 120') , 4. Дармиан (c 86')
Запасные: 12. Сиригу, 13. Маркетти, 5. Огбонна, 16. де Росси, 6. Кандрева, 22. Эль-Шаарави, 11. Иммобиле, 21. Бернардески

Предупреждения: Джаккерини 103', Стураро 56', Де Шильо 57', Пароло 59', Пелле 92'

В полуфинальном матче 7 июля Германия Италия встретится с победителем четвертьфинала Франция — Исландия.

Напомним, днем ранее сборная Уэльса добыла волевую победу над Бельгией и вышла в полуфинал ЕВРО .

Видео: dailymotion.com

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Италия Евро-2016 Германия сборная четвертьфинал полуфинал пенальти Буффон
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