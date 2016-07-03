Успехи украинских спортсменов, рекорды Говорова и серебро гимнасток

Украинские спортсмены продолжают радовать своими достижениями в разных видах спорта в мире.

Так пловец Андрей Говоров стал победителем Открытого чемпионата Франции и установил несколько рекордов, сообщает ZN.UA.

Говоров удачно выступил на дистанции 50 метров баттерфляем, став первым с результатом 22,69. Настоящее время является национальным рекордом.

Кроме того, украинец показал лучший результат соревнований и стал первым в мире с такой скоростью в текстильных шортах. Стоит отметить, что Говоров является действующим чемпионом Европы, а медаль досталась ему именно в 50 метрах баттерфляем.

Между тем, сборная Украины по художественной гимнастике успешно стартовала на этапе Кубка мира, который проходит в Берлине. В столице Германии наши грации завоевали серебряные медали.

Украинские грации великолепно исполнили свою программу в упражнениях с обручами и булавами. Наши соотечественницы заняли второе место, получив одну из своих самых высоких оценок за сезон на международных стартах — 17,900, информирует пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Итоговая сумма баллов 34,800 обеспечила девушкам серебряную медаль! При этом аналогичный показатель также продемонстрировала команда Финляндии, разделившая с украинками второе место. "Золото" досталось представительницам Японии.

Ранее сообщалось, что в мае украинский пловец Андрей Говоров вышел в финал плавания на 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне.

Видео: Ukraine RG Federation