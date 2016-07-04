Стали известны все пары полуфинала Евро-2016

Сегодня, 4 июля, стали известны все команды, которые пробились в полуфинал чемпионата Европы-2016 во Франции.

За выход в финал Евро-2016 будут бороться сборные 4 стран: Португалии, Уэльса, Германии и Франции, пишет Sportarena.

Матчи пройдут 6 июля в Лионе и 7 июля в Марселе.

Финал состоится 10 июля пригороде Парижа Сен-Дени на Стад де Франс.

Напомним, 3 июля, на Евро-2016 был сыгран последний четвертьфинал между сборными Франции и Исландии, который завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Германии победила Италию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЕВРО.