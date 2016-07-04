Полузащитник сборной Украины подписал контракт с "Манчестер Сити" — СМИ

Футболист национальной сборной Украины по Александр Зинченко стал игроком английского "Манчестер Сити".

По информации "Чемпионата", срок соглашения составляет пять лет.

Отмечается, что в ближайшее время хавбек должен прибыть в расположение клуба.

Издание отмечает, что в переходе Зинченко был лично заинтересован новый наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Напомним, в сезоне-2015/16 Зинченко выступал в российской футбольной Премьер-Лиге в составе "Уфы", где провёл 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в "Роме".