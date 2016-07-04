Полузащитник сборной Украины подписал контракт с "Манчестер Сити" — СМИ

В переходе Зинченко был лично заинтересован новый наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Футболист национальной сборной Украины по Александр Зинченко стал игроком английского "Манчестер Сити".
По информации "Чемпионата", срок соглашения составляет пять лет.
Отмечается, что в ближайшее время хавбек должен прибыть в расположение клуба.
Издание отмечает, что в переходе Зинченко был лично заинтересован новый наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Напомним, в сезоне-2015/16 Зинченко выступал в российской футбольной Премьер-Лиге в составе "Уфы", где провёл 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в "Роме".