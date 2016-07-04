Австрийский сбор "Динамо". Уверенная победа над тбилисскими одноклубниками, опубликовано видео

Киевляне выиграли со счетом 2:0.
В понедельник, 4 июля, чемпионы Украины киевские "динамовцы" обыграли тбилисских одноклубников в контрольном матче на сборах в Австрии.
Киевляне выиграли со счетом 2:0, сообщает официальный сайт чемпионов Украины.
В составе киевского "Динамо" голы забили Андрей Ярмоленко и Жуниор Мораес.
"Динамо" (Киев) — "Динамо" (Тбилиси) — 2:0
Голы: Ярмоленко, 21, Мораес, 76
"Динамо" К: Рыбка (Бущан, 46), Лукьянчук (Хачериди, 64), Очигава, Макаренко (Антунеш, 64), Корзун, Рыбалка (Федорчук, 46, Морозюк, 77), Сидорчук (Буяльский, 46), Андриевский (Гармаш, 41, Мораес, 71)), Беседин (Громов, 64), Ярмоленко (К) (Мякушко, 46), Гладкий (Теодорчик, 46)
"Динамо" Тб (стартовый состав): Шкрибе, Амисулашвили (К), Шпичич, Лобжанидзе, Чантуришвили, Джигаури, Парунашвили, Цинцадзе, Курье, Велев, Квилитая.
Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" не напрягалось и минимально победило клуб 2-й Бундеслиги.
Видео: ФК "Динамо" Київ.