Лютый позор. На Сардинии игроки одного клуба переселились отдельно от всей сборной Украины — СМИ

Перед Чемпионатом Европы по футболу во Франции игроки сборной Украины должны были поселиться в элитном отеле на Сардинии (Италия), однако футболисты одного из клубов доплатили, чтобы жить отдельно от всей команды.

Об этом главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал в передовице 51-го номера своего издания, сообщает "Динамо от Шурика".

"У нас вопрос: правда ли, что, прибыв в элитный отель на Сардинии, часть игроков (а именно игроки одного из клубов) не удовольствовалась забронированными номерами и, доплатив, переселилась в бунгало — отдельно от остальной команды? Как-то нехорошо это выглядит, согласитесь. Со многих точек зрения", — написал Франков, не уточнив, игроки какого именно клуба это были.

Сообщение журналиста вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

"Это какой-то лютый позор", — считает Григорий Гришин.

"І чого це ми боємося назвати клуб!!?? Гроші більше не отримаєте? Так нічого тоді рота розкривати!!" — возмущена Наталья Третьякова.

"Как сказал Ворона, приехали на пляж выяснить со сб. России кто лучше" — шутит Kostyanayanoga.

"Бунгальская сборная получилась", — иронизирует DK30000.

"Да им просто нужна была тишина, что бы книжки умные читать, которые посоветует Степаненко. А в отеле матом Гармаш ругается, мешает сосредоточиться на прочитанном:- )", — откровенно издевается Владимир Си.

"Це відповідь на питання, який був мікроклімат в збірній і перед ЧЄ-2016. Ясно було, що коли виступав Степаненко і говорив що, і як і кому і які книжки треба читати спокійно не буде", — прокомментировал CAPA CAPA.

Напомним, на Евро-2016 наша сборная досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф турнира, проиграв все три матча и не забив ни единого гола.

Также напомним, что подавший в отставку главный тренер "сине-желтых" Михаил Фоменко заявил, что основной причиной проигрыша нашей команды Северной Ирландии является отсутствие на поле коллектива.

фото: dynamo.kiev.ua