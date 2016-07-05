После провала на Евро-2016 игроки сборной России "заливали горе" литрами шампанского в Монте-Карло

В России футболист сборной по футболу Павел Мамаев переведен в дубль "Краснодара".

Игрок наказан за участие в вечеринке, которая состоялась в Монте-Карло, сообщает РБК.

Накануне в Youtube появились несколько роликов, на которых была запечатлена вечеринка, в которой участвовали игроки сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин. Вечеринка проходила в Монте-Карло в ночном клубе Twiga.

"Мы сидели с друзьями, а напротив нас — Мамаев и Кокорин в окружении девушек. Первое время они вели себя очень спокойно и скромно. Затем стали выносить шампанское под гимн России, начали выбрасывать конфетти, зажгли бенгальские огни. Футболисты всех угощали. Некоторые просто забирали бутылки с их стола, так как их было несметное количество", — рассказал Life! очевидец событий.

По рассказам очевидцев, футболисты угощали шампанским всех присутствующих и потратили на алкоголь 250 тыс евро. На одном из роликов видно, как футболисты вместе с гостями пьют шампанское под гимн России.

"Зенит", за который выступает Александр Кокорин, пока никак не отреагировал на произошедшее. Оба футболиста сейчас находятся в отпуске и не участвуют в подготовке клубов к сезону.

Напомним, ранее в Сети тролили провал сборной Украины на Евро-2016 и опубликовали коубы.

Видео: Чемпионат.