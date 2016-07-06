Маркевич объяснил, почему Шевченко надо дать шанс попробовать себя во главе сборной Украины

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко не связывался с Мироном Маркевичем для того, чтобы обсудить его кандидатуру на должность главного тренера сборной Украины.

Об этом экс-тренер "Днепра" рассказал в интервью изданию "Высокий замок".

"Пока что я с ним не общался. К роли главного тренера готовили Андрея Шевченко. Думаю, надо дать ему шанс проявить себя во главе сборной", — заявил Маркевич.

"Согласился бы я, если бы пригласили на эту должность? Посмотрим. Сложно сейчас об этом говорить. Я очень благодарен всем, кто меня поддерживает, стоит за меня горой, но есть определенные нюансы. Время покажет", — добавил тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко в качестве основной на должность главного тренера национальной команды.