Два бывших футболиста "Волыни" будут играть в России

Хорватский защитник Ивица Жунич, у которого в конце мая закончился контракт с луцкой "Волынью", трудоустроился в российской премьер-лиге.

Об этом сообщает издание dynamo.kiev.ua

Новым клубом Ивицы стал "Оренбург" (бывший "Газовик"), завоевавший право играть в сильнейшем дивизионе нашего восточного соседа. Подробности соглашения пока неизвестны.

А лучший снайпер украинского первенства 2014/15 экс-лучанин Эрик Бикфалви с румынским паспортом, до последнего времени выступавший на родине за бухарестское "Динамо", в качестве свободного агента перешел в "Томь", также повысившейся в классе по итогам прошлого сезона. Его контракт подписан на два года.

Напомним, скандалом закончился переход нападающего "Днепра" Евгения Селезнева в "Кубань", где ему не платили зарплату, поэтому пришлось расторгать контракт.