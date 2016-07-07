Экс-нападающий "Шахтера" рассказал, как будет биться за эмблему "Динамо"

Новоиспеченный нападающий "Динамо" Александр Гладкий рассказал о том, как состоялся его трансфер в киевский клуб, как проходит адаптация в коллективе и какие цели игрок ставит перед собой.

Об этом он рассказал в комментарии пресс-службе "Динамо".

"Я отдавал себе отчет в том, как будут относиться ко мне болельщики, ведь я переходил в киевское "Динамо" из стана главного конкурента и соперника — донецкого "Шахтера". Если болельщики хотят со мной поговорить — я только "за", готов с ними встретиться и все обсудить. Я принял это решение, моя семья меня поддержала. Биться за эмблему клуба я буду не на словах, а работой на футбольном поле", — заявил он.

"О каждом клубе, в котором я играл, у меня остались хорошие впечатления. Я ни о чем не жалею. Подготовка и манера игры киевского "Динамо", конечно, отличается от других команд. Хорошо, что у нас есть полный цикл подготовки, есть время приспособиться и понять все, что требует тренер. Поскольку мы не первый день тренируемся, я уже начал лучше понимать ребят. У нас идет нормальный тренировочный процесс", — отметил Гладкий.

"Я не люблю жить прошлым. Я всегда смотрю вперед и думаю о завтрашнем дне. Прошлые заслуги и достижения — это хорошо, но всегда нужно двигаться вперед и ставить перед собой новые цели. Если постоянно оглядываться назад, то можно остановиться в своем развитии", — подчеркнул нападающий "Динамо".

"Всегда хочется демонстрировать хороший футбол и добиваться побед. В чемпионате, Кубке, Суперкубке. Самый главный стимул — это победа. Нужно расти как футболист и помогать футбольному клубу "Динамо", — добавил он.

Напомним, ранее Гладкий объяснил, почему выбрал "Динамо".

Видео: ФК "Динамо" Київ.