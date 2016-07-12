Травма Роналду в финале Евро-2016. Западные СМИ узнали, сколько может занять лечение

Лечение травмы, полученной нападающим сборной Португалии и испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду в финале Евро-2016, может занять до пяти месяцев.

Об этом сообщает Managing Madrid со ссылкой на предварительные данные врачей, пишет Эспрессо.TV.

В то же время издание уточнило, что у спортсмена, возможно, надрыв передней крестообразной связки колена, однако футболиста ждут повторные обследования.

"Если лечение продлится от четырех до пяти месяцев, звезда футбола пропустит матч за Суперкубок УЕФА, старт чемпионата Испании и группового раунда Лиги чемпионов", — отметили журналисты.

Напомним, во Франции на Евро-2016 сборная Португалии в дополнительное время минимально победила команду этой страны и получила Кубок Анри Делоне. Узнать больше о матче, а также посмотреть фото и видео, можно здесь.