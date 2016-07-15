Бой-реванш между Владимиром Кличко и Фьюри: британец возобновил подготовку

Победивший украинского супертажеловеса Владимира Кличко британский боксер Тайсон Фьюри возобновил подготовку к бою-реваншу.

Об этом пишет Boxing News.

Издание уточнило, что он не мог тренироваться из-за травмы лодыжки, в связи с которой поединок был перенесен, по предварительным данным, на 29 октября.

"Фьюри — лучший (британский супертяж — ред.), потому что он побил лучшего…", — сказал в интервью The Sun экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис.

Напомним, в конце ноября 2015 года в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.