Матч отбора на ЧМ-2018 сборная Украины может сыграть на нейтральном поле

Поединок отборочного цикла ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово, который должен состояться 9 октября, может пройти на нейтральном поле.

Матч является номинально домашним для украинской сборной, но поскольку Косово для Украины является не признанным государством, то не исключено, что украинский МИД запретит въезд на территории страны косовской делегации, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что в случае, если сборную Косово в Украину не пустят, упомянутый поединок пройдет на нейтральном поле, а именно в турецком городе Конья, где тремя днями ранее (6 октября) состоится другой отборочный матч ЧМ-2018, Турция — Украина. Как стало известно Dynamo.kiev.ua, соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании исполкома ФФУ.

Если же МИД сумеет предложить механизм, согласно которому въезд футбольной делегации Косово на территорию Украины будет возможным, то матч Украина — Косово состоится в Одессе.

Напомним, 15 июля, состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины. На нем было объявлено, что новым главным тренером сборной Украины стал Андрей Шевченко.