В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока сезона

В УЕФА определились со списком претендентов на звание лучшего игрока прошедшего сезона.

По итогам голосования журналистов из всех стран-членов УЕФА в число номинантов были включены десять игроков, пишет ZN.UA.

В список попали Гарет Бэйл ("Реал", Уэльс), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Тони Кроос ("Реал", Германия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Томас Мюллер ("Бавария", Германия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Пепе ("Реал", Португалия), Криштиану Роналду ("Реал", Португалия) и Луис Суарес ("Барселона", Уругвай).

Отметим, что на первом этапе голосования каждый журналист мог дать баллы пяти футболистам, расставив их по местам. Игрок, поставленный на первое место, получал пять баллов, на второе место — четыре, и так далее. Всего баллы набрали 37 футболистов. Сразу за пределами десятки расположились два представителя "Лестера": Рияд Марез и Джейми Варди, далее — Димитри Пайе из "Вест Хэма", Джером Боатенг и Артуро Видаль из "Баварии".

Десять лучших вышли во второй этап. А имя победителя будет названо 25 августа.

Напомним, ранее в УЕФА раздали индивидуальные награды на Евро-2016.