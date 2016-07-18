Милевский может продолжить карьеру в Иране

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский рассматривает несколько предложений, среди которых — вариант продолжения карьеры в иранском "Персеполисе".

Об этом в интервью Sport Arena рассказал агент игрока Александр Панков, сообщает football.ua.

"Да, действительно со стороны иранского клуба есть определенная заинтересованность в услугах Артема. Но пока нету конкретных условий, мы еще на стадии переговоров. Мы действительно рассматриваем этот вариант, но у нас есть предложения и из других стран", — рассказал Панков.

"Какие еще есть варианты? Скажем так — интересные, и не только из европейских чемпионатов. Милевский известен, это человек, участвовавший в чемпионате мира и в еврокубках. К тому же, в "Конкордии" у него был удачный период — он много забивал, проявил свою лучшую форму".

"Я думаю, что до конца месяца мы должны определиться".

За четыре месяца Милевский отыграл за "Конкордию" во всех турнирах 15 матчей, отметившись 6 голами. Он помог команде сохранить место в элитном дивизионе, а также пробиться в финал Кубка румынской лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что Милевский зарабатывал в "Конкордии" 7000 евро в месяц.