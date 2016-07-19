В МОК решили "забанить" аккредитацию российского министра спорта на Олимпиаду в Рио

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро министр спорта РФ Виталий Мутко не получит аккредитацию как лицо, упомянутое в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Лб этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что МОК провел заседание исполкома, по итогам которого было принят ряд решений и вынесено несколько рекомендаций международным федерациям. Так, было решено начать дисциплинарное расследование в отношении представителей Минспорта РФ, упомянутых в докладе WADA.

"Да, это действительно так", — сообщил представитель МОК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Международном олимпийском комитете призвали временно отстранить Россию от проведения международных спортивных соревнований.