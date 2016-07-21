В УПЛ решили снять с "Карпат" 6 очков перед стартом чемпионата

В УПЛ приняли решение снять шесть очков со львовских "Карпат", из-за задолженности команды перед экс-полузащитником Самиром Штиличем.

Очки сняты в соответствии с решением дисциплинарного комитета ФИФА от 04.03.2016 г. по делу о задолженности львовского клуба перед Штиличем, сообщает УНН.

Отмечается, что львовяне были под угрозой снятия еще 3 очков, однако накануне клуб рассчитался с другим бывшим игроком — Иваном Милошевичем.

Таким образом, существует вероятность, что теперь с клуба снимут запрет на подписание новых игроков.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворитов Премьер-лиги сезона 2016/2017 гг.