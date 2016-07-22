В НОК назвали суммы премиальных для украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио

В НОК Украины определили размеры премиальных для каждого спортсмена, который принесет сборной Украины медаль на предстоящей Олимпиаде в Рио.

Сумма премиальных составит 300, 200 и 120 тысяч гривен за каждую золотую, серебряную и бронзовую медаль соответственно, сообщает Sportarena.

"Мы гордимся каждым участником нашей олимпийской команды, ведь все они — спортивные герои, которые в напряженной борьбе добились права защищать честь Украины в соревнованиях с сильнейшими спортсменами планеты. НОК рад установить собственные премии будущим медалистам как дополнительную мотивацию для лучших выступлений на Олимпиаде.

Верю, что наши спортсмены порадуют своими выступлениями и над пьедесталом почета в Рио будет подниматься прапор страны и будет звучать гимн Украины, а все мы будем гордиться спортивными победами наших атлетов", — заявил президент НОК Украины Сергей Бубка.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина поддержала инициативу отстранения России от участия в Олимпиаде-2016.