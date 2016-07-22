Стало известно, где состоится финал Кубка Украины сезона 2016/2017 гг.

Финал розыгрыша Кубка Украины сезона 2016/2017 гг. состоится на стадионе "Юбилейный" в Сумах.

Об этом сообщил на своей странице Facebook начальник Управления молодежи и спорта Сумской ОГА Дмитрий Лантушенко.

"Исполком Федерации футбола Украины, учитывая ваше обращение, принял решение о проведении финала Кубка Украины по футболу в г. Сумы на стадионе "Юбилейный" при условии приведения стадиона и прилегающей территории в соответствие с регламентированными нормами", — привел Лантушенко текст документа ФФУ, утверждающего проведение матча в этом городе.

Отметим, что в 2011 году Сумы уже принимал финал Кубка Украины. Тогда донецкий "Шахтер" обыграл со счетом 2:0 киевское "Динамо". В минувшем сезоне финальный матч турнира состоялся на "Львов-Арене". Победителем также стал донецкий "Шахтер".

Напомним, ранее сообщалось, что в сезоне 2016/2017 Кубок Украины будет разыгран по новой формуле.