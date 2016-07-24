Тяжелая победа и поражение по очкам. Опубликовано видео боев Гвоздика и Постола в США

В США перспективный украинский боксер-полутяж Александр Гвоздик одержал свою одиннадцатую победу на профессиональном ринге.

В андеркарте поединка Постол-Кроуфорд украинец нокаутировал американца Томми Карпенси (26-6-1, 15 КО), пишет ZN.UA.

Отмечается, что уже в первом раунде Гвоздик побывал в нокдауне, пропустив удар в челюсть. "Очень хорошо, что это произошло в начале моей карьеры. Это опыт", — подчеркнул украинец после боя.

Но Гвоздик сумел собраться и перехватил инициативу. Поединок завершился в шестой трехминутке. К этому моменту у Карпенси было рассечение на переносице, а также травма глаза. Пропустив удар в корпус, американец присел на колено и решил не продолжать бой.

Следующим соперником Гвоздика, вероятней всего, станет второй номер рейтинга WBC американец Джо Смит-младший (22-1, 18 KO). Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум. "Поединок будет иметь статус отборочного за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Адонис Стивенсон", — подчеркнул Арум.

Вместе с тем в США состоялся объединительный бой между обладателем чемпионского пояса в первом полусреднем весе по версии WBC Виктором Постолом и чемпионом по версии WBO Теренсом Кроуфордом. Украинец проиграл и отдал свой пояс сопернику.

После осторожного начала боя Кроуфорд активизировался в четвертом раунде, а в пятом дважды вынуждал рефери открывать счет для Постола. Правда, украинец легко перенес оба нокдауна и даже, недоумевая, смотрел на судью, когда тот начинал отсчет. До конца боя американец удерживал преимущество по очкам, а Постолу оставалось только надеяться на победу нокаутом. Но Кроуфорд уверенно оборонялся, контратаковал и довел бой до победы единогласным решением судей - 118:107, 117:108, 118:107.

"Надеюсь, мои болельщики не утратят веру в меня. Я делал все, что мог. Старался идти вперед. Мои поздравления Кроуфорду. Я хотел, чтобы поединок получился зрелищным. Сторона противника этого не хотела. Кроуфорд оказался намного быстрее, чем я думал", — сказал Постол после боя.

"Удары меня не потрясали. Максимум, что было — это второй нокдаун, и то я сам налетел на удар", — также отметил украинец.

Напомним, ранее сообщалось, что в США Гвоздик победил француза.

Видео: UkraineAtamansPRO, Український бокс.