МОК может выгнать всех российских спортсменов с Олимпиады в Рио — западные СМИ

Международный олимпийский комитет может отстранить всю сборную России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Об этом идет речь в материале The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.

Издание отмечает, что это решении будет объявлено в воскресенье, 24 июля. В этот день пройдет экстренное заседание исполкома МОК. На нем комитет изучит решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе отстранение от Олимпиады сборной России по легкой атлетике.

Отмечается, что президент МОК Томас Бах хочет, чтобы был рассмотрен вопрос о правах отдельных спортсменов.

Кроме того, сообщается, что некоторые чиновники МОК хотят отстранить сборную России и от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный антидопинговый центр Украины призывал Международный олимпийский комитет отстранить Российскую Федерацию от участия вОлимпийских играх в Рио-де-Жанейро.