В МОК поставили условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2016

В воскресенье, 24 июля, Международный олимпийский комитет принял решение допустить сборную России к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте МОК.

Отмечается, что решение о допуске или недопуске отдельных российских атлетов на Игры в Рио отдано международным спортивным федерациям. Российские спортсмены, когда-либо уличенные в допинге, не будут допущены к Играм. Кроме того, перед Олимпиадой все члены российской сборной должны будут пройти дополнительную проверку на допинг.

Напомним, ранее сообщалось, что МОК может выгнать всех российских спортсменов с Олимпиады в Рио.