Премьер-лига: "Заря" уверенно победила "Олимпик", видео голов

В воскресенье, 24 июля, в рамках первого тура Премьер-лига состоялся матч между луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу луганчан.

На 18-й минуте из-за пределов штрафной нанес удар Желько Любенович, однако Махарадзе отразил мяч перед собой на Бонавентуре, после чего нигериец хоть и со второй попытки, но все же переиграл вратаря "Олимпика", пишет football.ua.

На 26-й минуте счет стал 2:0. Караваев получил мяч около чужой штрафной, отодвинулся от опеки и отпасовал вглубь на Петряка, после чего тот вдоль вратарской прострелил, а Любенович без проблем переправил мяч в сетку ворот "Олимпика".

А на 89-й минуте "Заря" установила окончательный счет в матче. После подачи с углового Евгений Ткачук нашелся первым на мяче, и уверенно головой переправил круглого в створ ворот "Олимпика".

"Заря" – "Олимпик" Д 3:0

Голы: Бонавентуре, 18, Любенович, 26, Ткачук, 89

"Заря": Шевченко — Ткачук, Чечер, Гордиенко, Сухоцкий — Каменюка, Гречишкин — Петряк, Любенович, Караваев (Кулач, 71 (Соболь, 75)) – Бонавентуре (Паулиньо, 54)

"Олимпик" Д: Махарадзе – Парцвания (Олейник, 75), Иллой-Айет, Гришко, Немчанинов — Гошкодеря, Драченко — Танчик, Доронин (Поступаленко, 61), Шестаков — Матяж

Предупреждения: Бонавентуре, Гречишкин, Ткачук — Драченко

Напомним, ранее сообщалось, что в первом туре победы одержали "Динамо", "Ворскла" и "Карпаты".

Видео: ТСН.