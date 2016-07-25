Обновленный "Днепр" разгромил "Волынь", а Зозуля под овации ультрас ушел из команды, опубликовано видео

В воскресенье, 24 июля, вечером ФК "Днепр" в 1-м туре чемпионата Украины разгромил луцкую "Волынь" со счетом 5:0. Тотально омолодившая состав команда под руководством нового тренера Дмитрия Михайленко гарантировала себе победу в первые 20 минут матча, в течение которых забила три мяча. Дубль сделал Денис Баланюк, а еще один матч на счету Андрея Близниченко.

В конце второго тайма "Днепр" забил еще два мяча, на этот раз забивали Юрий Вакулко и Владислав Кочергин, сообщает УНИАН.

Команды играли в следующих составах:

"Днепр": Шелихов, Лучкевич, Сваток, Чеберячко, Полевой, Вакулко (Чеберко, 87), Когут (Кочергин, 72), Кравченко, Политыло, Близниченко (Лунев, 86), Баланюк;

"Волынь": Кичак, Р. Никитюк, Логинов (Ляшенко, 73), Шабанов, Шаповал, Гуменюк, Герасимюк, Дудик (Петров, 46), Диденко, Задерецкий, Козьбан (Чепелюк, 61). Предупреждения: Когут — Шабанов

А пока днепряне громили "Волынь", форвард "Днепра" Роман Зозуля прощался с болельщиками команды, поскольку решил продолжить карьеру в другом клубе.

В конце матча, в котором Зозуля не участвовал, диктор объявил по стадиону, что футболист покидает днепровский клуб. Болельщики встретили объявление овацией и огромным баннером "Зюзя, дякуємо за все!!!" .

После матча Зозуля лично подошел к фанатам "Днепра" поблагодарить их за многолетнюю поддержку. Затем его проводили партнеры по команде, несколько раз подкинув его в воздух.

На данный момент неизвестно, где 26-летний футболист продолжит карьеру. Напомним, Роман Зозуля является воспитанником киевского "Динамо", а за "Днепр" выступал с 2011 года. За "Днепр" он провел 85 матчей, забив 22 мяча.

Напомним, в нынешнее межсезонье "Днепр" покинул ряд опытных футболистов, среди которых Ян Лаштувка, Руслан Ротань, Матеус, Лео Матос, Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Папа Гуйе и другие. Также команду покинул главный тренер команды Мирон Маркевич.

фото: fcdnipro.ua