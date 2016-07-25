Маркевич назвал, кто из бразильцев может усилить сборную Украины

Одной из первых задач нового спортивного директора национальных сборных Украины Евгения Красникова является натурализация вингеров донецкого "Шахтера" — Марлоса и Тайсона.

Эту информацию подтвердил глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич, заверив что оба футболиста желают выступать за национальную команду, пишет football.ua.

"Натурализация? Сейчас речь идет о двух футболистах — Марлосе и Тайсоне, которые однозначно помогут сборной Украины. Тем более, они хотят играть за нашу команду. Очень важно также, что они не убежали из Украины. Я говорил с ними, они обеими руками за", — сказал Маркевич.

Отмечается, что Маркевич очень хорошо знаком и с Марлосом, и с Тайсоном, ведь оба исполнителя были его подопечными в "Металлисте".

Марлос выступает в Украине с января 2012 года, Тайсон — с августа 2010. Оба футболиста сначала защищали цвета харьковского "Металлиста", а потом перебрались в донецкий "Шахтер".

Добавим, что за всю историю сборной Украины были натурализованы два футболиста — серб Марко Девич и бразилец Эдмар.

Напомним, ранее сообщалось, что матч отбора на ЧМ-2018 сборная Украины может сыграть на нейтральном поле.