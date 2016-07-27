Украинский банк подал в суд на Милевского из-за неоплаченного кредита

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский забыл оплатить кредит, из-за чего в Голосеевском суде Киева проходит судебное разбирательство.

Футболиста вчера ждали на слушании. Однако тот на заседание суда не пришел. Так же не появились и его представители, сообщает ТСН.

С банком, говорят в службе безопасности финучреждения, Милевский общения избегает, кредит не платит вообще. Сумму долга в службе безопасности банка не разглашают. О ее размере можно судить разве за залогом. Его, между прочим, Милевский разбил в Турции.

"Залоговое имущество — автомобиль "Феррари" — разбит после ДТП и находится за пределами Украины", — рассказал представитель службы безопасности "Приватбанка" Олег Зайченко.

В свою очередь агент футболиста Александр Панков говорит о судебном слушании впервые узнал.

"Спасибо за информацию. Мне трудно об этом что-то сказать. Мне нужно у Артема узнать, принимал ли он эти деньги ... Я не владею такой информацией", — отметил Панков.

Заседание перенесли на 29 августа. Футболиста еще раз сообщат о рассмотрении дела. Правда, в последний момент суд решил не подавать объявления в газеты.

Если же Милевский или его представители проигнорируют суд, решения могут принять и без них. Это обычная практика в спорах с банками, говорят юристы.

Напомним, ранее сообщалось, что Милевский может продолжить карьеру в Иране.