Агент рассказал о будущем Ярмоленко: остается в "Динамо"

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко будет играть за свой нынешний клуб.

Об этом рассказал агент футболиста Вадим Шаблий, сообщает Sport.ua.

"Что с ним будет? Будет в "Динамо" (Киев). Пока что. А там будет видно. Честно, я не могу вам пока ничего нового сообщить. И сам Андрей устал комментировать что-то по этому поводу. Он просто играет в футбол, а там будет, как будет", — рассказал Шаблий.

Напомним, ранее сообщалось, что английский "Эвертон" не будет пытаться заполучить нападающего Динамо Андрея Ярмоленко в летнюю трансферную кампанию 2016 года.