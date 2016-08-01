ФИФА может дисквалифицировать соперника сборной Украины по отбору на ЧМ-2018

ФИФА и УЕФА могут дисквалифицировать турецкую федерацию футбола из-за вмешательства властей в работу организации.

Руководство федераци футбола Турции подало в отставку после обысков со стороны властей, пишет "Сегодня".

Отмечается, что это повлечет за собой отстранение местных клубов и сборной от всех международных турниров. Напомним, сборная Турции является соперником Украины по отбору на ЧМ-2018 в России.

Все члены дочерних плат турецкой футбольной федерации подали в отставку для "проверки безопасности" на фоне широкомасштабного государственного расследования после неудавшегося военного переворота в стране 15-16 июля.

Турецкая федерация футбола также сообщила, что поделилась информацией с соответствующими государственными органами обо всех своих работниках, организаторах соревнований, председателях и членах его 11 дочерних плат.

Напомним, ранее сообщалось, что в России распустили сборную страны после провала на Евро-2016.