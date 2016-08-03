Часть сгорела, часть растащили. В "Заре" рассказали, что случилось с базой клуба в Счастье

Тренировочная база луганской "Зари", которая расположена в Счастье на линии разграничения на Донбассе, находится в плачевном состоянии.

Об этом рассказал генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов в интервью пресс-службе клуба.

"Все, что находится на территории Луганска не является собственностью "Зари", за исключением искусственного поля. И то, как нам сказали, его уже национализировали. Знаю, что автоматический полив работает, но не весь. Издалека поле кажется зеленым, но на его состоянии сказывается отсутствие профессиональной техники и подогрева. Насколько мне известно, часть базы сгорела, а вторую часть полностью растащили", — заявил Рафаилова.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР российская пропаганда сделала свое дело, люди боятся ехать в Украину.