Игроки "Шахтера" о тяжелом поражении от "Янг Бойз": все плохо, получили большой удар

Проигрыш "Шахтера" швейцарскому "Янг Бойз" по пенальти (2:4) в ответном матче 3-го квалифай-раунда и вылет из Лиги чемпионов стал большим ударом для команды.

Об этом игроки донецкого клуба говорили в послематчевых комментариях, которые публикует пресс-служба команды.

Дарио Срна, капитан "Шахтера": "Тяжелое поражение, наша команда не может позволять себе такого. Поздравляю "Янг Бойз" с победой, у них было больше желания, и они прошли дальше. Конечно, стремление было и у нас, но, видимо, его оказалось мало. Нам всем сейчас стоит задуматься. Это не тот "Шахтер", который хотят видеть болельщики. Такого никто не ожидал.

Виноваты все: первый — я, остальные — футболисты, также тренерский штаб. Поэтому надо делать выводы и двигаться дальше. Теперь необходимо показать хороший результат в Лиге Европы. К сожалению, если не реализовали 10 чистейших моментов, значит, есть проблемы.

Знали, что здесь будет тяжело. "Янг Бойз" у себя дома обыграл "Наполи" год назад, так же было со "Спартой". Ждали свой шанс. Не мог поверить, что не сможем забить. Старался подбодрить ребят на поле. Говорил им, что мы — "Шахтер" и обязаны победить. Не могу сказать, что мы плохо провели экстра-таймы. Создавали моменты, но их не реализовывали. Это не то, что мы ожидали. Нашей команде нужно время, нам всем важно прибавлять, чтобы это был настоящий "Шахтер".

Сергей Кривцов, защитник "Шахтера": "Что сейчас на душе? Все плохо. Мы не прошли дальше. Обидное поражение, после которого тяжело что-то говорить. Были удары, но в футболе нужно еще попадать и забивать голы. Сегодня у нас это не получилось. Соперник же реализовал свои шансы, поэтому прошел дальше. У "Янг Бойз" вышли быстрые контратаки, в ходе которых мы не успели перестроиться. После второго гола у соперника появился кураж, они воспрянули духом, мы же, наоборот, подсели".

Эдуардо, нападающий "Шахтера": "Мы очень разочарованы. Могли выиграть этот матч, создали большое количество моментов, но не забили и взамен пропустили. Считаю, что второй тайм мы начали очень медленно, что и привело к пропущенным мячам. Перед матчем пенальти не тренировали. Это лотерея — белое или черное.

Повторюсь, все очень разочарованы. Но это не конец, мы находимся только в начале пути. Нужно сделать выводы и реабилитироваться в следующих поединках, поскольку впереди еще целый сезон. Конечно, сегодня получили большой удар, но это футбол. Мы должны уважать команду соперника и стремиться быть сильнее в будущем".

Напомним, в первом матче во Львове "Шахтер" уверенно победил "Янг Бойз" — 2:0, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий тур квалификации ЛЧ.

фото: shakhtar.com