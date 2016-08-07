Премьер-лига: "Олимпик" уверенно победил "Зірку"

В воскресенье, 7 августа, в рамках третьего тура Премьер-лиги был сыгран матч между "Олимпиком" и "Зіркой". Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу футболистов "Олимпика".

Счет был открыт на 53-й минуте. Мяч забил Иван Матяж. Форварду "Олимпика" удался роскошный по траектории удар с угла штрафной площадки.

На 59-й минуте Шестаков воспользовался ошибкой Бацулы и уверенно реализовал выход один на один с голкипером "Зірки".

На 69-й минуте гости отквитали один мяч. Лупашко с 24-х метров дал в самый угол ворот "Олимпика".

На 73-й минуте Антон Поступаленко, обыграв оппонента, с линии штрафной идеально пробил под самую штангу ворот Паста.

На 87-й минуте Илья Корнев в контратаке два в одного вместе с Поступаленко забил четвертый мяч.

А на третьей компенсированной минуте "Зірка" установила окончательный счет в матче. Загальский из пределов штрафной "расстрелял" голкипера "Олимпика" Махарадзе.

"Олимпик" — "Зірка" 4:2

Голы: Матяж, 53, Шестаков, 59, Поступаленко, 73, Корнев, 87 – Лупашко, 69, Загальский, 90+3

"Олимпик": Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет (Танчик, 46) (Федорив, 59), Немчанинов (Корнев, 76) — Шестаков, Петров, Доронин, Гошкодеря — Поступаленко — Матяж

"Зірка": Паст – Допилка (Локтионов, 65), Баенко, Ковалев, Бацула – Попов (Чичиков, 66), Гавриш, Лупашко, Щедрый – Чумак (Загальский, 76) — Ситало

Предупреждения: Олейник, Шестаков, Поступаленко – Попов

Напомним, 6 августа, в Киеве состоялся центральный матч 3-го тура Чемпионата Украины, в котором столичное "Динамо" принимало "Днепр" и победило с минимальным преимуществом — 1:0.