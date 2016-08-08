Дневник Олимпиады: Украина завоевала первую медаль в стрельбе из пневматической винтовки

На Олимпиаде в Рио украинец Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе НОК Украины.

Отмечается, что Кулиш завоевал медаль, показав в финале результат 204,6. Наш спортсмен уступил итальянцу Николо Камприани, но обогнал россиянина Владимира Масленникова, который стал третьим.

Кроме того, призера уже поздравил президент Украины Петр Порошенко.

Отметим также, что Ольга Харлан вышла в четвертьфинал турнира по фехтованию на саблях. В 1/8 финала Харлан одержала победу над еще одной украинской саблисткой Алиной Комащук со счетом 15:8. Харлан продолжит состязания в индивидуальном первенстве, а Комащук примет участие в командных соревнованиях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы вышли в финал по стрельбе из пневматической винтовки.

Фото: НОК Украины.