Германия и Австрия хотят отстранить Россию от зимних Олимпийских игр -2018

Антидопинговые агентства Германии и Австрии выступили за полное отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

Председатель Национального антидопингового агентства Германии Андреа Гоцман заявила, что то, что произошло в России также особенно сильно коснулось и зимних Игр, сообщает ТСН.

"Поэтому мы так же, как и раньше, требуем отстранить российских спортсменов от следующих Олимпийских игр", — отметила Гоцман.

По ее словам, ее организация уже требовала этого для летних Игр в Рио-де-Жанейро.

"Ситуация в зимних видах спорта, в свою очередь, еще хуже", — сказала глава Национального антидопингового агентства Австрии Михаэль Чепик.

Напомним, ранее сообщалось, что МОК может выгнать всех российских спортсменов с Олимпиады в Рио.

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