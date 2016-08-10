Германия и Австрия хотят отстранить Россию от зимних Олимпийских игр -2018

Ситуация в зимних видах спорта с доингом еще хуже, говорит Гоцман.
Антидопинговые агентства Германии и Австрии выступили за полное отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.
Председатель Национального антидопингового агентства Германии Андреа Гоцман заявила, что то, что произошло в России также особенно сильно коснулось и зимних Игр, сообщает ТСН.
"Поэтому мы так же, как и раньше, требуем отстранить российских спортсменов от следующих Олимпийских игр", — отметила Гоцман.
По ее словам, ее организация уже требовала этого для летних Игр в Рио-де-Жанейро.
"Ситуация в зимних видах спорта, в свою очередь, еще хуже", — сказала глава Национального антидопингового агентства Австрии Михаэль Чепик.
Напомним, ранее сообщалось, что МОК может выгнать всех российских спортсменов с Олимпиады в Рио.
Читайте также по теме: Тяжкая атлетическая ноша, или Почему на Олимпиаде русские скромны