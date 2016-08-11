Триумф украинcких боксеров на чемпионате Европы: завоевали три "золота"

Сборная Украины триумфально выступила хорватском Загребе на чемпионате Европы по боксу, добыв 11 комплектов наград.



Наша команда, состоящая из 18 спортсменов 2002-2003 года рождения, завоевала три золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. В итоге "желто-синие" заняли второе место в командном зачете, пишет Обозреватель.

Победителем соревнований в столице Хорватии стала сборная России, а третью позицию заняли боксеры из Англии. Всего же в турнире принимали участие 18 команд.

Напомним, на Олимпиаде в Рио гимнаст Верняев принес третью медаль в копилку сборной Украины.