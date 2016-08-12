Дневник Олимпиады: украинка вышла в боксерский четвертьфинал

В пятницу, 12 августа, украинка Татьяна Коб вышла в боксерский четвертьфинал Олимпиады-2016.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы НОК Украины.

Отмечается, что Коб, выступающая в весовой категории до 51 кг, в поединке 1/8 финала победила Станимиру Петрову из Болгарии — 2:1 (39:37, 37:39, 39:37).

В четвертьфинале Коб встретится с британкой Николой Адамс. Эта встреча состоится во вторник, 16 августа, в 17:00.

Отметим, что Татьяна Коб — первая женщина боксер в истории Украины на Олимпийских играх.

В то же время последним представителем среди наших мужчин на Олимпийском турнире по дзюдо был Яков Хаммам в весовой категории свыше 100 кг.

Довольно быстро в первой своей схватке наш спортсмен одержал победу над своим соперником представителем Буркина-Фасо Рашидом Садибе, проведя иппон.

В 1/8 финале Хаммама ждал Юрий Краковецкий из Киргизии. К сожалению, украинец уступил и завершим свою борьбу на Олимпийском татами в Рио.

Напомним, ранее сообщалось, что пловец Говоров обновил национальный рекорд.

Фото: НОК Украины.