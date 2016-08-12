Премьер-лига. "Шахтер" вырвал победу у "Карпат", видео голов

В пятницу, 12 августа, во Львове в рамках украинской Премьер-лиги был сыгран матч между местными "Карпатами" и донецким "Шахтером". Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шахтера".

В первом тайме "Карпаты" забили два безответных мяча. На 27-й минуте по флангу прорвался Ксенз и навесил, после чего Бланко-Лещук отлично сыграл головой в борьбе с Кучером, отправив мяч в ближний угол ворот Пятова, пишет football.ua.

На 37-й минуте после подачи в штрафную "Шахтера" мяч подхватил Худобяк, который отдал на Чачуа, а тот головой поразил практически пустые ворота Пятова.

Во втором тайме на 47-й минуте Тарас Степаненко решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал, ведь неуверенно сыграл Пидкивка, и мяч пролетел под рукой вратаря "Карпат".

На 69-й минуте отлично после передачи от Тайсона сориентировался Виктор Коваленко, который примерно с линии штрафной отправил мяч в сетку ворот Пидкивки ударом от стойки.

А на 87-й минуте "Шахтер" установил окончательный счет. Марлос очень здорово исполнил, пробив с левой ноги точно в дальний угол ворот Пидкивки после скидки от Тайсона.

"Карпаты" — "Шахтер" 2:3

Голы: Бланко-Лещук, 27, Чачуа, 37 – Степаненко, 47, Коваленко, 69, Марлос, 87

"Карпаты": Пидкивка – Костевич, Лобай, Нестеров, Ксенз (Богач, 88) – Чачуа (Рудыка, 66), Новотрясов – Грысьо (Кравец, 57), Худобяк, Мирошниченко – Бланко-Лещук

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Ракицкий, Кучер, Срна – Степаненко (Дентиньо, 84), Фред – Тайсон, Коваленко, Нем (Марлос, 46) – Селезнев (Эдуардо, 66)

Предупреждения: Новотрясов, Лобай, Бланко-Лещук, Мирошниченко, Худобяк — Степаненко, Тайсон

Напомним, что в квалификация Лиги чемпионов "Шахтер" в серии пенальти проиграл "Янг Бойз".

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).

Видео: ТСН.