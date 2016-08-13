Матчи отбора на ЧМ-2018 со сборной Косово Украина проведет на нейтральных полях

Поединки отбора к ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово будут проводиться на нейтральных полях.

Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко, пишет football.ua.

Причиной этому стало то, что Украина не признает независимость Косово от Сербии. Вместе с тем, места проведения отборочных матчей против Косово пока неизвестны.

Отмечается, что номинально домашний поединок против сборной Косово команда Андрея Шевченко проведет 9 октября 2016 года, а выездной — 6 октября 2017 года.

В мае Косово стало полноценным членом ФИФА, что дает возможность сборным этой страны участвовать в турнирах под эгидой мирового футбольного органа, то есть в отборочных и финальных турнирах чемпионатов мира.

Напомним, ранее сборная Украины узнала обновленный календарь отбора на ЧМ-2018.