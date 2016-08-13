Дневник Олимпиады: украинки вышли в полуфинал по фехтованию на саблях

Сборная Украины по фехтованию на саблях прошла в полуфинал Олимпийских игр.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета в Facebook.

"Сборная Украины — в полуфинале командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх. Команду Кореи украинки победы 45:40", — сказано в сообщении.

Сообщается, что полуфинальный поединок состоится сегодня в 17:30 против сборной Италии.

Кроме того, украинские спортсменки Олеся Повх и Наталия Погребняк вышли в полуфинал соревнований по бегу на 100 метров.

В квалификации Погребняк заняла 16-е место (11:30), Повх – 24-е (11:39).

Напомним, ранее сообщалось, что украинка Татьяна Коб вышла в боксерский четвертьфинал Олимпиады-2016.

Фото: НОК Украины.