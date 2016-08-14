Дневник Олимпиады: Украина разбомбила Россию и вышла в полуфинал турнира по фехтованию

Мужская борная Украины по фехтованию на шпагах выиграла у команды России в четвертьфинале Олимпиады в Рио.

Наши соотечественники Анатолий Герей, Дмитрий Карюченко, Богдан Никишин, Максим Хворост победили с общим счетом 45:32, пишет УНИАН.

Поединок складывался не самым простым образом для украинцев. Всю первую половину встречи Украина и Россия шли "укол в укол", но начиная с пятого раунда украинские фехтовальщики начали уходить в отрыв по очкам.

Они выиграли все раунды с пятого по восьмой и завершили противостояние со счетом 45:32.

В полуфинале наши соотечественники встретятся с командой Италии. Начало в 19:15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинка стала главной сенсацией турнира по бадминтону на Олимпиаде в Рио.