Скандал в Рио: зрители освистали российского боксера за победу "по очкам", опубликовано видео

На проходящих в бразильском Рио-де-Жанейро ХХХI Олимпийских играхразразился очередной скандал с участием российских спортсменов. Недовольство зрителей вызвала сомнительная победа российского боксера Евгения Тищенко на казахстанцем Василием Левитом (весовая категория до 91 кг) по очкам (2:1).

Болельщики освистали россиянина, когда он получал золотую медаль.

"Очень жаль, что так реагировала публика, мне печально, что меня освистали. Если мне отдали победу, значит, я ее заслужил. Мы ждали любого вердикта от судей, я и мои секунданты не понимали, кому отдадут победу. Я уважаю и публику, и своего соперника", - прокомментировал ситуацию Тищенко информагентству ТАСС.

Левит тоже прокомментировал исход боя, заметив, что считал победителем себя.

"Как и любой боксер, я приезжал на Олимпиаду, чтобы стать чемпионом, но оступился в шаге от цели. Есть, что есть. Если нам написано Богом, что суждено взять "серебро", то, значит, ему нужно радоваться, — цитирует Василия издание Sports.kz. — Если честно, то думал, что выиграл. Тренеры были довольны, что я выполнил все тактические задания. Но вот так все получилось..."

Пользователи соцсетей из Казахстана были возмущены решением судейского жюри, отдавших победу Тищенко, несмотря на то, что в ходе боя он получил рассечение брови, а когда россиянин был явно в нокдауне, вместо того, чтобы открыть счет, рефери объявил тайм-аут и дал Евгению прийти в себя.

Соцсети поддержали Левита, называя именно его настоящим победителем.

Серхио Мартинес, ‏@maravillabox:

— Я считаю, что казахстанский парень победил в финале 91 кг.

Лу ДиБелла ‏@loudibella:

— Я считаю, что АИБА — мафия. Долбаный позор! Исторически, а теперь и в Рио-2016

Дэн Рафаэль, обозреватель ESPN, комментатор, лучший в боксерской журналистике по мнению BWAA 2013 г. ‏@danrafaelespn:

— Из того, что я видел, в большинстве своем судейство на этой Олимпиаде было хорошим. Но этот результат в тяжелом весе плохой. Очень плохой.

BBC Sport ‏BBC Sport :

— Победа Тищенко по очкам освистана зрителями

FightNights.com:

— Любительский бокс гораздо хуже, чем профессиональный, когда речь идет о судействе и фаворитах.

Автор ресурса ucnlive.com @rian5ca:

— Это серьезное заявление, но каждый бой Тищенко на этой Олимпиаде был проигран.

— Конакбаев просто наблюдал как его земляка ограбили во имя АИБА.

— Тищенко получал подарки каждый свой бой. Золотая медаль куплена.

— БОЙ ДАЖЕ НЕ БЫЛ БЛИЗКИМ

Обозреватель ВВС Бен Дирс ‏@bendirs1:

— Если кого-то сегодня ограбили трое людей в масках, то звоните в полицию и отправляйте их на боксерскую арену.

Обозреватель The Associated Press Грег Бичэм:

— Большие овации от трибун для Левита. Он аплодирует им в ответ.

— Тищенко освистывают, но Левит прикладывает палец к губам, призывая успокоиться. Тотальное преимущество.

Тренер Шейн Макгиган, Британия ‏@McGuigans:

— Олимпийский бокс такой коррумпированный. Боксеры готовятся 4 года к этим соревнованиям, чтобы быть ограбленными за 9 минут. Видел 20+ ошибочных решений.

Спортивный обозреватель Энди Кларк ‏@AndrewClarke19:

— Это второй раз, когда Тищенко дарят золотую медаль. Савон выигрывал его на чемпионате мира и Левит в финале Олимпиады. Невероятно.

Репортер Boxingscene, RingTV & VC Star Francisco A. Salazar:

— Собираюсь посмотреть финал Левит-Тищенко. Очень много слов о "грабеже" в моей ленте.

Asian Boxing ‏@asianboxing:

— Очень разочарованы. Хотелось бы выидеть некоторых судей АИБА на пенсии.

Bad Left Hook ‏@badlefthook:

— Двое из трех судей отдали победу Тищенко по непонятным причинам. Отвратительное зрелище. Они забрали золотую медаль у Левита.

— Левит был ограблен.

— Левит принимает овации, поскольку все знают, что он был ограблен.

Британский спортивный обозреватель @simonrug:

— АИБА, вы собираетесь давать какой-нибудь комментарий по поводу общественного протеста на ваше решение?

Британский репортер бокса Грэм Хьюстон ‏@fightwriterone:

— Знаете что? Это чертово решение все испортило. Хуже, чем неправильно. Ошибка, ошибка, ошибка.

— Я знал, что они сделают это. Я говорил об этом. Это так чертовски неправильно. Даже Тищенко был шокирован решением.

Обозреватель Fightnews.com przemek garczarczyk ‏@garnekmedia:

— Позор тому, что творится на ринге. Я не понимаю, что черт возьми делают эти три слепые крысы с русскими деньгами.

Petr Shugurov ‏@GatecrasherUA в ответ на комментарий Лебзяка:

"Дело в том, что вы обычно не крадете у своих друзей. И комментарий сегодня нам, завтра вам — это не комментарий".

@TheTrevorDurham:

— Какая очевидная пародия! Россия заплатила вам всем или только трем судьям?

Frode Fanebust ‏@Bustefaen:

— Какая пародия, какой позор! Худшие судьи в мире — и это в финале Олимпиады!

Чемпион Шотландии в тяжелом весе Стивен Лавелл ‏@Slavelle90:

— АИБА Ужасной жизни вам всем.

Tom Craze, обозреватель badlefthook:

— Каждый человек в моей ленте отдал победу Левиту. Каждый.

Писатель для Boxing Asylum & Boxingscene Nuthouse Podcast MostWise ‏@AndyP792:

— Чертова фигня. Это золото было куплено русскими.

Jake Donovan ‏@JakeNDaBox:

— По @NBCSN показывают последние три боя, прямо сейчас — Тищенко и Левит. Еще раз переживем это преступление #Rio2016

Ирландский боксер Томми Маккарти ‏@Tommymac90:

— Левит буквально избивал его по всему рингу. Дикость!

Fight_Ghost ‏@Fight_Ghost:

-А теперь мы ждем церемонию награждения, когда Тищенко с побитым лицом и избитым телом возьмет золото под свист зрителей.

— Левит оставил всего себя на этом ринге. ГРАБЕЖ это даже не то слово. У них не найдется слов, чтобы описать то, что только что случилось в Рио.

Jake Humphrey ‏@mrjakehumphrey:

— Левит явно выиграл этот бой. Неужели ни один авторитетный представитель не может узнать, как было достигнуто такое решение?

Al 'Clay'mon ‏@Claymakerbigsi:

— Скудное утешение, конечно, но по крайней мере, Левит должен почувствовать признание толпы — такие разные ощущения. Так держать!

Mike Broderick ‏@MikeBroderickVO:

— Я смотрю бокс 40 лет, худшее решение судей, чем я когда либо видел.

NextBigMOB ‏@NextBigPod:

— Бой был очень хорошим, но судьи как обычно все испортили. Бокс коррумпирован сверху донизу. Ужасно.

@SimonBoxinghead:

— Вы АИБА чертовы преступники.

Видео боя Тищенко — Левит.

Напомним, несколькими днями ранее российский олимпийцы пожаловались, что в Рио поглумились над флагом РФ.

фото: vk.com/kazboxing