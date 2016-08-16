Скандал в Рио: зрители освистали российского боксера за победу "по очкам", опубликовано видео

В Казахстане считают, что у Левита украли олимпийское золото.
На проходящих в бразильском Рио-де-Жанейро ХХХI Олимпийских играхразразился очередной скандал с участием российских спортсменов. Недовольство зрителей вызвала сомнительная победа российского боксера Евгения Тищенко на казахстанцем Василием Левитом (весовая категория до 91 кг) по очкам (2:1).
Болельщики освистали россиянина, когда он получал золотую медаль.
"Очень жаль, что так реагировала публика, мне печально, что меня освистали. Если мне отдали победу, значит, я ее заслужил. Мы ждали любого вердикта от судей, я и мои секунданты не понимали, кому отдадут победу. Я уважаю и публику, и своего соперника", - прокомментировал ситуацию Тищенко информагентству ТАСС.
Левит тоже прокомментировал исход боя, заметив, что считал победителем себя.
"Как и любой боксер, я приезжал на Олимпиаду, чтобы стать чемпионом, но оступился в шаге от цели. Есть, что есть. Если нам написано Богом, что суждено взять "серебро", то, значит, ему нужно радоваться, — цитирует Василия издание Sports.kz. — Если честно, то думал, что выиграл. Тренеры были довольны, что я выполнил все тактические задания. Но вот так все получилось..."
Пользователи соцсетей из Казахстана были возмущены решением судейского жюри, отдавших победу Тищенко, несмотря на то, что в ходе боя он получил рассечение брови, а когда россиянин был явно в нокдауне, вместо того, чтобы открыть счет, рефери объявил тайм-аут и дал Евгению прийти в себя.
Соцсети поддержали Левита, называя именно его настоящим победителем.
Серхио Мартинес, @maravillabox:
— Я считаю, что казахстанский парень победил в финале 91 кг.
Лу ДиБелла @loudibella:
— Я считаю, что АИБА — мафия. Долбаный позор! Исторически, а теперь и в Рио-2016
Дэн Рафаэль, обозреватель ESPN, комментатор, лучший в боксерской журналистике по мнению BWAA 2013 г. @danrafaelespn:
— Из того, что я видел, в большинстве своем судейство на этой Олимпиаде было хорошим. Но этот результат в тяжелом весе плохой. Очень плохой.
BBC Sport BBC Sport :
— Победа Тищенко по очкам освистана зрителями
FightNights.com:
— Любительский бокс гораздо хуже, чем профессиональный, когда речь идет о судействе и фаворитах.
Автор ресурса ucnlive.com @rian5ca:
— Это серьезное заявление, но каждый бой Тищенко на этой Олимпиаде был проигран.
— Конакбаев просто наблюдал как его земляка ограбили во имя АИБА.
— Тищенко получал подарки каждый свой бой. Золотая медаль куплена.
— БОЙ ДАЖЕ НЕ БЫЛ БЛИЗКИМ
Обозреватель ВВС Бен Дирс @bendirs1:
— Если кого-то сегодня ограбили трое людей в масках, то звоните в полицию и отправляйте их на боксерскую арену.
Обозреватель The Associated Press Грег Бичэм:
— Большие овации от трибун для Левита. Он аплодирует им в ответ.
— Тищенко освистывают, но Левит прикладывает палец к губам, призывая успокоиться. Тотальное преимущество.
Тренер Шейн Макгиган, Британия @McGuigans:
— Олимпийский бокс такой коррумпированный. Боксеры готовятся 4 года к этим соревнованиям, чтобы быть ограбленными за 9 минут. Видел 20+ ошибочных решений.
Спортивный обозреватель Энди Кларк @AndrewClarke19:
— Это второй раз, когда Тищенко дарят золотую медаль. Савон выигрывал его на чемпионате мира и Левит в финале Олимпиады. Невероятно.
Репортер Boxingscene, RingTV & VC Star Francisco A. Salazar:
— Собираюсь посмотреть финал Левит-Тищенко. Очень много слов о "грабеже" в моей ленте.
Asian Boxing @asianboxing:
— Очень разочарованы. Хотелось бы выидеть некоторых судей АИБА на пенсии.
Bad Left Hook @badlefthook:
— Двое из трех судей отдали победу Тищенко по непонятным причинам. Отвратительное зрелище. Они забрали золотую медаль у Левита.
— Левит был ограблен.
— Левит принимает овации, поскольку все знают, что он был ограблен.
Британский спортивный обозреватель @simonrug:
— АИБА, вы собираетесь давать какой-нибудь комментарий по поводу общественного протеста на ваше решение?
Британский репортер бокса Грэм Хьюстон @fightwriterone:
— Знаете что? Это чертово решение все испортило. Хуже, чем неправильно. Ошибка, ошибка, ошибка.
— Я знал, что они сделают это. Я говорил об этом. Это так чертовски неправильно. Даже Тищенко был шокирован решением.
Обозреватель Fightnews.com przemek garczarczyk @garnekmedia:
— Позор тому, что творится на ринге. Я не понимаю, что черт возьми делают эти три слепые крысы с русскими деньгами.
Petr Shugurov @GatecrasherUA в ответ на комментарий Лебзяка:
"Дело в том, что вы обычно не крадете у своих друзей. И комментарий сегодня нам, завтра вам — это не комментарий".
@TheTrevorDurham:
— Какая очевидная пародия! Россия заплатила вам всем или только трем судьям?
Frode Fanebust @Bustefaen:
— Какая пародия, какой позор! Худшие судьи в мире — и это в финале Олимпиады!
Чемпион Шотландии в тяжелом весе Стивен Лавелл @Slavelle90:
— АИБА Ужасной жизни вам всем.
Tom Craze, обозреватель badlefthook:
— Каждый человек в моей ленте отдал победу Левиту. Каждый.
Писатель для Boxing Asylum & Boxingscene Nuthouse Podcast MostWise @AndyP792:
— Чертова фигня. Это золото было куплено русскими.
Jake Donovan @JakeNDaBox:
— По @NBCSN показывают последние три боя, прямо сейчас — Тищенко и Левит. Еще раз переживем это преступление #Rio2016
Ирландский боксер Томми Маккарти @Tommymac90:
— Левит буквально избивал его по всему рингу. Дикость!
Fight_Ghost @Fight_Ghost:
-А теперь мы ждем церемонию награждения, когда Тищенко с побитым лицом и избитым телом возьмет золото под свист зрителей.
— Левит оставил всего себя на этом ринге. ГРАБЕЖ это даже не то слово. У них не найдется слов, чтобы описать то, что только что случилось в Рио.
Jake Humphrey @mrjakehumphrey:
— Левит явно выиграл этот бой. Неужели ни один авторитетный представитель не может узнать, как было достигнуто такое решение?
Al 'Clay'mon @Claymakerbigsi:
— Скудное утешение, конечно, но по крайней мере, Левит должен почувствовать признание толпы — такие разные ощущения. Так держать!
Mike Broderick @MikeBroderickVO:
— Я смотрю бокс 40 лет, худшее решение судей, чем я когда либо видел.
NextBigMOB @NextBigPod:
— Бой был очень хорошим, но судьи как обычно все испортили. Бокс коррумпирован сверху донизу. Ужасно.
@SimonBoxinghead:
— Вы АИБА чертовы преступники.
Видео боя Тищенко — Левит.
Напомним, несколькими днями ранее российский олимпийцы пожаловались, что в Рио поглумились над флагом РФ.
фото: vk.com/kazboxing