Дневник Олимпиады: Бондаренко завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту

Украинец Богдан Бондаренко стал бронзовым призером Олимпиады в Рио по прыжкам в высоту.



В лучшей попытке наш спортсмен преодолел планку на высоте 2 метра 33 сантиметра, пишет УНИАН.

Затем он пропустил попытки на высоте 2,36, не использовал две попытки на 2,38, а в третьей попытке не смог преодолеть планку на высоте 2,40 метра.

Еще один украинец Андрей Проценко занял 4-е место с тем же результатом 2,33, но проиграл Бондаренко по попыткам.

Чемпионом Олимпийских игр в этом виде программы стал канадец Дерек Друэн (2,38), серебряным призером — Мутаз Баршим из Катара (2,36).

Таким образом, по итогам 11 дней соревнований сборной Украины удалось подняться на 33-е место в медальном зачете.

На счету наших спортсменов уже семь наград — 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

Напомним, 16 августа, на Олимпийских играх в Рио украинский гимнаст Олег Верняев завоевал первое "золото" в копилку сборной Украины.