Дневник Олимпиады: Чебан принес второе "золото" в копилку сборной Украины

Украинец Юрий Чебан в соревнованиях по гребле на каноэ стал чемпионом Олимпиады в Рио.

Чебан преодолел дистанцию в 200 метров за 39.279, пишет УНИАН.

Вторым к финишу пришел азербайджанец украинского происхождения Валентин Демьяненко, третьим — бразилец Исакияк Кейрос До Сантос.

Победа Чебана позволила Украине подняться на 11 строчек в медальном зачете Игр-2016.

Перед финальным заплывом Чебана Украина шла на 33-м месте, а теперь занимает 21-е строчку в таблице, расположившись между Хорватией и КНДР.

Золотая медаль Чебана стала второй для Украины на Олимпиаде-2016. Ранее золото выиграл гимнаст Олег Верняев.

В активе Украины две золотых, четырех серебряных и одна бронзовая медаль. Первую тройку рейтинга, как и прежде, занимают США, Великобритания и Китай.

видео: vk.com